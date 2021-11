Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre La réalité virtuelle à la médiathèque Jean Jaurès Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le jeudi 4 octobre 2018 à 18:00

**Le voyage en numérique se poursuit à la médiathèque Jean Jaurès !** **Jeudi 04 octobre 2018** **Il est désormais possible d’expérimenter la réalité virtuelle en soirée.** **Tous les 1ers jeudis et tous les 3èmes vendredis de chaque mois, la réalité virtuelle est accessible de 18h à 20h. Pour vous assurer une place, il est vivement conseillé de réserver.** **Le samedi, la réalité virtuelle est accessible une fois tous les quinze jours, toute la journée aux horaires d’ouverture de la médiathèque.** **Les enfants de 12 ans et plus sont aussi bienvenus.** **Au plaisir de vous rencontrer prochainement !** **Renseignements au 03 86 68 48 50**

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

2018-10-04T18:00:00 2018-10-04T20:00:00

