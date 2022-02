La réalité augmentée Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Découvrez des animaux disparus, jouez à des jeux d’énigme, vous pouvez même détruire un château directement sur votre table ! Divertissement garanti ! A partir de 10 ans, sans inscription . En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/numerique/activites-numeriques). Une technique encore très récente qui permet de faire venir dans le réel des objets virtuels, grâce à la caméra de vos appareils favoris. Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans Loiret

