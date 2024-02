La Réaction 36 Les Disquaires Paris, mercredi 21 février 2024.

Le mercredi 21 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant PAF : 5 EUR

Un groupe cuivré parisien aux sonorités mêlant jazz et funk. Par un alliage de compositions puissantes, d’harmonies chatoyantes, et de reprises exothermiques, La Réaction 36 libère « l’énergie d’être ensemble ». Les sept complices de réaction, assoiffés d’intensité, de sensations, de conneries innocentes, d’indécision, de gamelles, d’amour, et d’amitié, nous font entrer dans une éphémère intimité, et transmettent avec enthousiasme une expérience du monde en curiosité.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

