VISIONS OF ATLANTIS LA RAYONNE Villeurbanne, 9 octobre 2024, Villeurbanne.

Sounds Like Hell Productions, en accord avec Napalm Events, présenteBraves moussaillons, tenez-vous prêts à répondre à l’appel de VISIONS OF ATLANTIS ! Les pirates du Metal Symphonique jetteront l’ancre à La Rayonne le mercredi 9 octobre 2024 et vous appellent à la rescousse pour hisser les voiles ! Préparez-vous à vivre une aventure digne des légendes marines les plus épiques, au sein de laquelle VISIONS OF ATLANTIS vous présentera un tout nouveau trésor !

Tarif : 27.70 – 27.70 euros.

Début : 2024-10-09 à 19:00

Réservez votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69