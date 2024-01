THE PINEAPPLE THIEF LA RAYONNE Villeurbanne Catégorie d’Évènement: Villeurbanne THE PINEAPPLE THIEF LA RAYONNE Villeurbanne, 6 mars 2024, Villeurbanne. Sounds Like Hell Productions, en accord avec Garmonbozia, présenteLes britanniques de THE PINEAPPLE THIEF seront de retour à Lyon mercredi 6 mars 2024, dans la nouvelle salle de La Rayonne. Mené de main de maître par le talentueux Bruce Soord, le groupe de Rock Progressif comporte également parmi ses membres le batteur Gavin Harrison (KING CRIMSON, PORCUPINE TREE), le bassiste Jon Sykes et le clavieriste Steve Kitch.

Tarif : 28.70 – 28.70 euros.

Tarif : 28.70 – 28.70 euros.

Début : 2024-03-06 à 19:00

LA RAYONNE
7 RUE HENRI LEGAY
69100 Villeurbanne

