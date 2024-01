LEPROUS LA RAYONNE Villeurbanne, 5 mars 2024, Villeurbanne.

Si la lumière au bout du tunnel pouvait être convertie en son, vous pouvez parier qu’elle ressemblerait exactement à Leprous. Au cours des deux dernières décennies, le groupe Norvégien a produit l’une des musiques les plus profondes et gratifiantes que l’on puisse imaginer, évoluant régulièrement depuis leurs débuts en tant qu’explorateurs exubérants du prog metal jusqu’à leur statut actuel de groupe unique et les plus fascinant de la musique heavy moderne.

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-03-05 à 19:30

Réservez votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69