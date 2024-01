RSKO LA RAYONNE Villeurbanne, 29 février 2024, Villeurbanne.

RSKO est sur le point de marquer son époque. Son 1er album « LMBD » sort en 2022 et a pour thème sa reconnaissance envers le quartier et sa mélodie qui ne l’a jamais quitté. Quasiment disque d’or, cet album compte des invités remarquables tels que Tiakola, Gazo, Aya Nakamura… De retour fin 2023, RSKO sold out en 24 heures seulement son tout premier concert, prévu à La Cigale à Paris le 21 février 2024 et sort dans la foulée son nouvel album « MEM( )RY », vendu à plus de 5 000 exemplaires en première semaine. Pour célébrer ce succès, RSKO annonce une tournée en France et en Belgique.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-02-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69