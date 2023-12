LABESS CRIMI LA RAYONNE Villeurbanne, 3 février 2024, Villeurbanne.

LABESSAL/CA – WorldC’est sur la route de l’exil que le groupe LABESS rencontre son identité musicale. Plurielle, libre, vivante. Nourrie des racines algériennes et du vaste voyage de l’artiste Nedjim Bouizzoul, Labess ouvre une voie musicale singulière au-delà des frontières.Partout où son voyage le transporte, Labess euphorise les salles, de l’Amérique Latine à Afrique du Nord, et partout ailleurs. Tout comme en France, où il s’est ancré depuis quelques années. Mais la voix du musicien porte loin à l’horizon. Et finalement, à cette question “Qui suis-je ?”, Nedjim répond : « un peu de chaque pays où je passe, un peu de chaque musicien que je rencontre ». Une musique plurielle et intime. Habitée. Libre.CRIMIFR – WorldCRIMI est né du désir de son leader Julien Lesuisse de redécouvrir son héritage sicilien, de se réapproprier une culture et une langue que sa famille immigrée avait dû travestir.L’identité du groupe mélange le sentiment des antiques chansons siciliennes avec celui du raï algérien, augmentée par des influences éthio-jazz, funk et soul.Le groupe trace une ligne visionnaire qui connecte des traditions d’époques et de lieux différents et les reconstruit pour le monde interculturel d’aujourd’hui. Les textes de Lesuisse insufflent aux moments les plus crus du quotidien un sentiment de réalisme magique. Réel et imaginaire finissent par être indissociables.

Tarif : 16.80 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:30

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69