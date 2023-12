WILD OR NOTHING FEST LA RAYONNE Villeurbanne Catégorie d’Évènement: Villeurbanne WILD OR NOTHING FEST LA RAYONNE Villeurbanne, 27 janvier 2024, Villeurbanne. Le groupe Lyonnais ?????? ???????? ???????????? célèbre son incroyable décennie de musique en lançant son festival ???????? ???? ?????????????? ???????? !! Au programme : 4 des groupes les plus bruyants et énergiques de la scène punk metal pour vous offrir une soirée de pure folie.?????? ???????? ????????????, ???????????? ??????????, ?????????? ???? ???????????? & ???????????? On vous attend pour le record du monde du plus grand wall of death d’anniversaire !Alors réservez vos places, invitez vos amis, et préparez-vous à vivre une nuit de pure débauche musicale ! Présenté par ???????? ???????? & ?????? ???????? ????????????.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-27 à 19:30 Réservez votre billet ici LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne

