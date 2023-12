TESSERACT LA RAYONNE Villeurbanne, 19 janvier 2024, Villeurbanne.

Sounds Like Hell Productions, en accord avec Veryshow, présente2024 débutera en beauté avec le retour tant attendu de TESSERACT à Lyon ! Le groupe britannique évoluant entre Djent Ambiant et Metal Progressif s’apprête à sortir son cinquième album “War Of Being” et sera de passage à La Rayonne vendredi 19 janvier avec à ses côtés UNPROCESSED et THE CALLOUS DAOBOYS !

Tarif : 32.50 – 32.50 euros.

Début : 2024-01-19 à 19:00

Réservez votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69