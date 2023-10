BELPHEGOR LA RAYONNE Villeurbanne, 5 décembre 2023, Villeurbanne.

BELPHEGOR LA RAYONNE a lieu à la date du 2023-12-05 à 18:30:00.

Tarif : 28.2 à 28.2 euros.

Sounds Like Hell Productions, en accord avec Garmonbozia, présente2023 s’achèvera sur une note épique avec le passage à La Rayonne mardi 5 décembre de cette incroyable tournée réunissant quatre groupes de la scène Metal Extrême ! Les titans du Blackened Death Metal BELPHEGOR célébreront leurs trente ans de carrière et vous offriront une performance scénique intensément diabolique. Cette affiche exceptionnelle est complétée par les maitres du Pagan Black ARKONA qui ont sorti cette année leur neuvième album ‘Kob’, le groupe de Death Metal allemand mené par Alex Krull ATROCITY et le quintet d’origine iranienne CONFESS.

Réservez votre billet ici

LA RAYONNE

7 RUE HENRI LEGAY Villeurbanne 69100

Réservez votre billet ici