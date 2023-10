AGAINST THE CURRENT LA RAYONNE Villeurbanne, 12 novembre 2023, Villeurbanne.

AGAINST THE CURRENT LA RAYONNE a lieu à la date du 2023-11-12 à 19:00:00.

Tarif : 24.5 à 24.5 euros.

Against The Current ne fait pas qu’embrasser sa voix, il la projette plus fort que jamais. Après des centaines de millions de streams, des collaborations majeures avec des groupes comme Riot Games et d’innombrables concerts à guichets fermés, le trio – Chrissy Costanza (chant), Dan Gow (guitare) et Will Ferri (batterie) – reprend la route en novembre 2023 pour 2 nouvelles dates exceptionnelles à Paris et à Lyon !1ères parties : LØLØ et CALL ME AMOUR

Réservez votre billet ici

LA RAYONNE

7 RUE HENRI LEGAY Villeurbanne 69100

http://www.atcofficial.com/

https://www.youtube.com/user/againstthecurrentNY

http://www.last.fm/music/Against+the+Current

https://www.facebook.com/againstthecurrentband

https://en.wikipedia.org/wiki/Against_the_Current_(band)

