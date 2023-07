Festival du livre du Haut-Quercy La Raymondie Martel, 8 septembre 2023, Martel.

Martel,Lot

Le Festival du livre du Haut Quercy fête son 6e anniversaire. Des auteurs et autrices, des comédiennes, des lectures, des rencontres, la découverte de lieux magnifiques, un pique-nique géant, culture et convivialité pour une rentrée littéraire en beauté.

2023-09-08 18:00:00 fin : 2023-09-10 20:30:00. EUR.

La Raymondie

Martel 46600 Lot Occitanie



The Haut Quercy Book Festival celebrates its 6th anniversary. Authors, comedians, readings, encounters, the discovery of magnificent places, a giant picnic, culture and conviviality for a great start to the literary season

La Fiesta del Libro del Alto Quercy celebra su 6º aniversario. Autores, actores, lecturas, encuentros, descubrimiento de magníficos lugares, un picnic gigante, cultura y convivencia para un gran comienzo de la nueva temporada literaria

Das Festival du livre du Haut Quercy feiert seinen sechsten Geburtstag. Autorinnen und Autoren, Schauspielerinnen und Schauspieler, Lesungen, Begegnungen, die Entdeckung wunderschöner Orte, ein Riesenpicknick, Kultur und Geselligkeit für einen literarischen Herbst in Schönheit

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Vallée de la Dordogne