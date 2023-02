Visite d’un jardin de plantes aromatiques et médicinales La Raviglotte Campsegret Catégories d’Évènement: Campsegret

Visite d’un jardin de plantes aromatiques et médicinales La Raviglotte, 2 juin 2023, Campsegret. Visite d’un jardin de plantes aromatiques et médicinales 2 – 4 juin La Raviglotte

Chien accepté, mais tenu en laisse uniquement.

Rendez-vous aux jardins 2023 La Raviglotte 650 chemin Le Rital, Lieu-dit Maison Neuve, 24140 Campsegret Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

06 52 66 29 74 Entouré de forêt, ce jardin est un lieu reposant où les nombreuses plantes aromatiques et médicinales diffusent leurs senteurs. Dans cet espace de biodiversité, certifié Bio et refuge LPO, la terre est exploitée dans le plus grand respect, sans pesticide, sans moteur, ni intrant chimique. Sylvie, productrice de plantes aromatiques et médicinales vous accueille dans son jardin, La Raviglotte. Vous pourrez sentir, goûter certaines plantes et déguster des tisanes.

