Christophe Ferrand La Rate Penade, 190 chemin du marseillais Lascours Roquevaire Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Roquevaire

Christophe Ferrand La Rate Penade, 190 chemin du marseillais Lascours, 15 octobre 2022, Roquevaire. Christophe Ferrand Samedi 15 octobre, 20h00 La Rate Penade, 190 chemin du marseillais Lascours

Entrée libre

♫♫♫ La Rate Penade, 190 chemin du marseillais Lascours 13360 Roquevaire Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur Co voiturage recommandé.

Auteur, compositeur, interprète. Un brin d’originalité pour la chanson française ça ne fait pas de mal. On ne dira pas que Dié est unique mais tout ceux qui l’ont écouté, sont unanimes pour témoigner : il n’ est pas commun.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T20:00:00+02:00

2022-10-15T23:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Roquevaire Autres Lieu La Rate Penade, 190 chemin du marseillais Lascours Adresse 13360 Roquevaire Ville Roquevaire lieuville La Rate Penade, 190 chemin du marseillais Lascours Roquevaire Departement Bouches-du-Rhone

La Rate Penade, 190 chemin du marseillais Lascours Roquevaire Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roquevaire/

Christophe Ferrand La Rate Penade, 190 chemin du marseillais Lascours 2022-10-15 was last modified: by Christophe Ferrand La Rate Penade, 190 chemin du marseillais Lascours La Rate Penade, 190 chemin du marseillais Lascours 15 octobre 2022 190 chemin du marseillais Lascours Roquevaire La Rate Penade Roquevaire

Roquevaire Bouches-du-Rhone