Grust Grust Grust, Hautes-Pyrénées La raquette en flambeau Grust Grust Catégories d’évènement: Grust

Hautes-Pyrénées

La raquette en flambeau Grust, 29 décembre 2021, Grust. La raquette en flambeau GRUST A la station Grust

2021-12-29 16:30:00 16:30:00 – 2021-12-29 GRUST A la station

Grust Hautes-Pyrénées Grust Rendez vous 16h15/16h30 aux participants 16h30 Accueil et consignes aux clients 16h45 Monter sur le TSD de Bédéret 17h00 Découverte panoramique 17H15 Départ de la raquette nocturne 18h15 Cabane conques et vin chaud 18H45 Départ vers le parking de Bédéret 19H45 Retour au départ Animation sortie Raquette, vue panoramique, une montée en télésiège, petite collation lors de la randonnée +33 6 47 03 49 19 Rendez vous 16h15/16h30 aux participants 16h30 Accueil et consignes aux clients 16h45 Monter sur le TSD de Bédéret 17h00 Découverte panoramique 17H15 Départ de la raquette nocturne 18h15 Cabane conques et vin chaud 18H45 Départ vers le parking de Bédéret 19H45 Retour au départ GRUST A la station Grust

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Grust, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Grust Adresse GRUST A la station Ville Grust lieuville GRUST A la station Grust