LA RAND’ORIENTATION La Selle-Craonnaise, 26 mars 2022, La Selle-Craonnaise.

LA RAND’ORIENTATION Lieu-dit La Hugerie Base de Loisirs de La Rincerie La Selle-Craonnaise

2022-03-26 19:30:00 – 2022-03-26 24:00:00 Lieu-dit La Hugerie Base de Loisirs de La Rincerie

La Selle-Craonnaise Mayenne La Selle-Craonnaise

4 5 EUR La Rand’Orientation c’est une randonnée pédestre en orientation. Pas de panique, pas besoin de boussole, nous vous fournissons la carte. Le but étant de trouver le plus de balises possibles.

Cette année, nouveauté. 2 parcours au choix : 6km autour de La Rincerie ou 12km avec un départ tenu secret (ne vous inquiétez pas, on vous y emmène) pour un retour à La Rincerie.

Les inscriptions débuteront fin février, en équipe ou en solo, c’est vous qui voyez !

En espérant vous compter nombreux parmi nous.

Accessible à tous, gilet réfléchissant, lumière et masque obligatoires.

Le samedi 26 mars, rendez-vous à La Selle-Craonnaise pour la 4ème édition de la Rand’Orientation Nocturne !

accueil@la-rincerie.com +33 2 43 06 17 52 https://www.la-rincerie.com/

dernière mise à jour : 2022-02-18 par