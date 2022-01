La randonnée solidaire Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Catégories d’évènement: Nogent-sur-Oise

Oise

La randonnée solidaire Nogent-sur-Oise, 13 mars 2022, Nogent-sur-Oise. La randonnée solidaire Nogent-sur-Oise

2022-03-13 08:00:00 – 2022-03-13 10:30:00

Nogent-sur-Oise Oise 4 L’association randonnée nogentaise villersoise (ARNV) vous propose 4 parcours fléchés pour une marche en autonomie de 6, 9, 14 ou 23 km au profit du Secours Populaire de Nogent-sur-Oise. Inscriptions à la salle Charpentier (derrière la mairie) de 8h à 10h30.

Tombola à 11h.

Tarif: 4€ (dont 2€ reversé au Don’actions)/ 3€ pour les – 12 ans

Nogent-sur-Oise

