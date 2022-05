LA RANDONNEE POUR L’AVENIR N9 Chantraine Chantraine Catégories d’évènement: Chantraine

Vosges

LA RANDONNEE POUR L’AVENIR N9 Chantraine, 5 juin 2022, Chantraine. LA RANDONNEE POUR L’AVENIR N9 Rue du Vieux Moulin Etang de Chantraine Chantraine

2022-06-05 07:30:00 07:30:00 – 2022-06-05 16:00:00 16:00:00 Rue du Vieux Moulin Etang de Chantraine

Chantraine Vosges Chantraine Rando vtt et marche dont l’intégralité des bénéfices est reversée à l’association A chacun son Everest

4 parcours vtt de 10, 25, 35, 50 km

1 parcours marche de 10 km +33 6 49 62 14 96 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://randonneepourlavenir.wixsite.com/randoavenir&ved=2ahUKEwj2tJ-yz8f3AhWZ44UKHVc_DR0QFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw0L2d0B4nWAaKujQZFqhkqc Pascal Lecoanet

Rue du Vieux Moulin Etang de Chantraine Chantraine

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Chantraine, Vosges Autres Lieu Chantraine Adresse Rue du Vieux Moulin Etang de Chantraine Ville Chantraine lieuville Rue du Vieux Moulin Etang de Chantraine Chantraine Departement Vosges

Chantraine Chantraine Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantraine/

LA RANDONNEE POUR L’AVENIR N9 Chantraine 2022-06-05 was last modified: by LA RANDONNEE POUR L’AVENIR N9 Chantraine Chantraine 5 juin 2022 Chantraine Vosges

Chantraine Vosges