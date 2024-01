La randonnée du printemps Maison pour Tous Châtellerault, dimanche 7 avril 2024.

La randonnée du printemps Maison pour Tous Châtellerault Vienne

Randonnée cyclotouriste du printemps ouverte à tous sur deux parcours au choix de 50km ou 100km à travers le département. Départ et arrivée salle polyvalente de la Maison pour Tous 10, rue du nouveau Brunswick à 08h00. Inscription à partir de 07h15. Tarif 3€ licenciés ffct 5€ non licenciés. Café/viennoiseries au départ ravitaillement en cours de parcours verre de l’amitié à l’arrivée.

Randonnée cyclotouriste du printemps ouverte à tous sur deux parcours au choix de 50km ou 100km à travers le département. Départ et arrivée salle polyvalente de la Maison pour Tous 10, rue du nouveau Brunswick à 08h00. Inscription à partir de 07h15. Tarif 3€ licenciés ffct 5€ non licenciés. Café/viennoiseries au départ ravitaillement en cours de parcours verre de l’amitié à l’arrivée. .

Maison pour Tous 10 rue du nouveau Brunswick

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 07:15:00

fin : 2024-04-07 13:00:00



L’événement La randonnée du printemps Châtellerault a été mis à jour le 2024-01-26 par ACAP