La randonnée du Cragou

2022-07-21 – 2022-07-21 Vous aimez la randonnée et la nature ? Profitez d’une journée complète dans les Monts d’Arrée avec notre guide nature (Bretagne Vivante) pour découvrir ce milieu naturel exceptionnel entre landes et forêt. Journée réservée aux bons marcheurs. Boissons et pique-nique non fournis.

Rdv parking de l’église du Cloitre-Saint Thégonnec.

L’animation débutera à 10h pour environ 4 h de rando dernière mise à jour : 2022-05-20 par

