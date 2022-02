LA RANDONNEE DU 1er MAI Bazouges-la-Pérouse, 1 mai 2022, Bazouges-la-Pérouse.

LA RANDONNEE DU 1er MAI Bazouges-la-Pérouse

2022-05-01 07:30:00 – 2022-05-01

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

« A vos agendas », LA RANDONNEE DU 1er MAI EST DE RETOUR EN 2022 !

Après deux années d’interruption à cause de la pandémie, les membres de l’association Rando Bazouges sont heureux d’annoncer à ses fidèles participants le retour de la randonnée du 1er mai pour 2022, laquelle permet de rallier à pied le Mont-Saint-Michel (25 km) elle sera la 30ème édition.

Programme de la journée :

– Rendez-vous Etang de Villecartier ( site Récrénature ) en bordure de la D 155 entre Antrain et Trans-la-Forêt à partir de 7 h 30.

– Départ prévu à 8 h 30, vers 9 h 30 Petit-déjeuner offert au bourg de Vieux-Viel,

– vers 13 h Pause Pique-nique à Pontorson (apéritif et café offerts),

– arrivée à Beauvoir vers 15 h goûter offert et retour en car à partir de 15 h 30.

Cette nouvelle édition sera tributaire de la présentation du Pass vaccinal obligatoire ( sauf dérogation gouvernementale d’ici la ).

Réservations conseillées avant le 25 avril.

Par courrier chèque à l’ordre de Rando Bazouges, 26 avenue de Combourg 35560 Bazouges-la-Pérouse, en ligne sur le site www.randobazouges.fr ou inscriptions sur place.

Bazouges-la-Pérouse

