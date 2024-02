La randonnée des vendanges Soulbrois Mauzé Thouarsais Thouars, dimanche 13 octobre 2024.

La randonnée des vendanges Soulbrois Mauzé Thouarsais Thouars Deux-Sèvres

Découvrez le paysage viticole thouarsais à travers 2 circuits de randonnée pédestre de 8 et 14km. Coté saveur, un café de bienvenue sera offert au départ et des pauses gourmandes seront proposées sur les parcours. Alors suivez la grappe !

Départ de 8h à 10h

Départ de 8h à 10h EUR.

Début : 2024-10-13 08:00:00

fin : 2024-10-13

Soulbrois Mauzé Thouarsais Départ de la salle de la Fraternelle

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

