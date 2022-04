La Randonnée des Retrouvailles Gevigney-et-Mercey, 9 avril 2022, Gevigney-et-Mercey.

La Randonnée des Retrouvailles Gevigney-et-Mercey

2022-04-09 – 2022-04-09

Gevigney-et-Mercey Haute-Saône Gevigney-et-Mercey

8 EUR Mon Club Adapté 70 organise une « randonnée des retrouvailles » le samedi 9 avril au départ de la salle de convivialité de Gevigney-et-Mercey à 10h.

2 parcours accessibles à tous : 4 et 7km.

A 12h30 possibilité de repas sur place. Buvette sur place également.

De 14h à 16h : animations ludiques et sportives ouvertes à tous.

Tarifs :

– Randonnée : 2€

– Repas : 8€

Informations et inscriptions : 06 01 09 40 90 ou 03 84 75 01 04.

+33 3 84 75 01 04

dernière mise à jour : 2022-04-01 par