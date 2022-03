La randonnée des pierres jaumâtres Saint-Silvain-Bas-le-Roc Saint-Silvain-Bas-le-Roc Saint-Silvain-Bas-le-RocSaint-Silvain-Bas-le-Roc Catégories d’évènement: Creuse

Saint-Silvain-Bas-le-Roc Creuse Saint-Silvain-Bas-le-Roc Creuse Salle des fêtes place Maurice Leprat Saint-Silvain-Bas-le-Roc accueil de 7h 30 à 9h salle polyvalente de Saint Silvain Bas le Roc – pass sanitaire demandé 3 circuits 10, 15 et 21 km passage pour tous dans les Pierres Jaumâtres, passage à Toulx pour le 21 km

ravitaillements points d’eau cazalsjackie@orange.fr +33 6 87 53 55 88 http://marcheursdeboussac.waibe.fr/ accueil de 7h 30 à 9h salle polyvalente de Saint Silvain Bas le Roc – pass sanitaire demandé Saint-Silvain-Bas-le-Roc Saint-Silvain-Bas-le-Roc

