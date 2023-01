La Randonnée des Châteaux 2023 Quessoy Quessoy Quessoy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Quessoy Cette année encore, l’association sportive de l’école Sainte Jeanne propose un circuit randonnée des châteaux au cœur des campagnes de Quessoy et d’Hénon. Les châteaux de Bogard, du Colombier et de Catuelan ainsi que le cadre du lycée de la Ville-Davy en sont les lieux emblématiques eco22.ste-anne.quessoy@e-c.bzh +33 2 96 42 31 95 https://www.ecolesteannequessoy.fr/les-associations/apel/ École Sainte Anne 23 Rue de la Corderie Quessoy

