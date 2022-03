La randonnée des Carrières Saint-Vaast-lès-Mello Saint-Vaast-lès-Mello Catégories d’évènement: Oise

Saint-Vaast-lès-Mello

La randonnée des Carrières Saint-Vaast-lès-Mello, 17 avril 2022, Saint-Vaast-lès-Mello. La randonnée des Carrières Saint-Vaast-lès-Mello

2022-04-17 10:00:00 – 2022-04-17 13:30:00

Saint-Vaast-lès-Mello Oise Saint-Vaast-lès-Mello Partez accompagné d’un Guide Naturaliste à la rencontre du pays de la pierre, au fil de cet itinéraire qui déambule autour de Saint-Vaast-lès-Mello. Partout, la pierre de taille embellit le paysage : église et lavoirs, beaux corps de ferme… Admirez aussi la pierre à l’état brut : vaste panorama sur des carrières à ciel ouvert. Et la balade prend fin en longeant un étang. Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus. Partez accompagné d’un Guide Naturaliste à la rencontre du pays de la pierre, au fil de cet itinéraire qui déambule autour de Saint-Vaast-lès-Mello. Partout, la pierre de taille embellit le paysage : église et lavoirs, beaux corps de ferme… Admirez aussi la pierre à l’état brut : vaste panorama sur des carrières à ciel ouvert. Et la balade prend fin en longeant un étang. Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus. greg@karuna-nature.com +33 6 14 93 88 04 Partez accompagné d’un Guide Naturaliste à la rencontre du pays de la pierre, au fil de cet itinéraire qui déambule autour de Saint-Vaast-lès-Mello. Partout, la pierre de taille embellit le paysage : église et lavoirs, beaux corps de ferme… Admirez aussi la pierre à l’état brut : vaste panorama sur des carrières à ciel ouvert. Et la balade prend fin en longeant un étang. Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus. Karuna Nature

Saint-Vaast-lès-Mello

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Vaast-lès-Mello Autres Lieu Saint-Vaast-lès-Mello Adresse Ville Saint-Vaast-lès-Mello lieuville Saint-Vaast-lès-Mello Departement Oise

Saint-Vaast-lès-Mello Saint-Vaast-lès-Mello Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vaast-les-mello/

La randonnée des Carrières Saint-Vaast-lès-Mello 2022-04-17 was last modified: by La randonnée des Carrières Saint-Vaast-lès-Mello Saint-Vaast-lès-Mello 17 avril 2022 Oise Saint-Vaast-lès-Mello

Saint-Vaast-lès-Mello Oise