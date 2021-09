Ballan-Miré La Parenthèse Ballan-Miré, Indre-et-Loire La randonnée des belles demeures La Parenthèse Ballan-Miré Catégories d’évènement: Ballan-Miré

Indre-et-Loire

La randonnée des belles demeures La Parenthèse, 18 septembre 2021, Ballan-Miré. La randonnée des belles demeures

La Parenthèse, le samedi 18 septembre à 14:00 Départ : Parking de La Parenthèse / Rafraîchissement offert à l’arrivée

Prenez de la distance et parcourez sur 9km les routes de Ballan-Miré à la découverte des belles demeures qui jalonnent la Ville. Ces propriétés privées ouvrent leur domaine le temps d’un après-midi. La Parenthèse 14 Bd Léo Lagrange, 37510 Ballan-Miré Ballan-Miré Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

