### Entre bois de Thouars et parc Sourreil, un technicien du service de l’assainissement et FFRandonnée Gironde vous invitent à découvrir des lieux de nature chargés d’histoire. Les lieux abritent des installations techniques, telles que le lac de Thouars, bassin d’une capacité de 13 000 m3 qui a pour fonction principale de protéger les riverains des inondations, en restituant les eaux pluviales en direction du ruisseau d’Ars.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Entre bois de Thouars et parc Sourreil, un technicien du service de l'assainissement et FFRandonnée Gironde vous invitent à découvrir des lieux de nature chargés d'histoire.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00

