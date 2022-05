La randonnée de la Losse Louzy, 27 novembre 2022, Louzy.

La randonnée de la Losse Salle des fêtes Les Quatre Vents Rue de la Mairie Louzy

2022-11-27 08:00:00 – 2022-11-27 Salle des fêtes Les Quatre Vents Rue de la Mairie

Louzy 79100

Chaussez vos baskets et découvrez les sentiers proposés dans le cadre de la randonnée de la Losse à travers 3 parcours pédestres de 7, 11 et 16kms pour les plus sportifs et les 3 parcours VTT de 30, 45 et 52 kms. Ravitaillements sur le parcours (2 pour les circuits VTT et 1 pour les circuits pédestres), Café et brioche offerts au départ. Apéritif à l’arrivée.

+33 7 81 98 81 47

Salle des fêtes Les Quatre Vents Rue de la Mairie Louzy

