La Randonnée de la Fête des Blés Gonneville-sur-Honfleur, 5 septembre 2021, Gonneville-sur-Honfleur.

La Randonnée de la Fête des Blés 2021-09-05 07:30:00 – 2021-09-05

Gonneville-sur-Honfleur Calvados Gonneville-sur-Honfleur

L’ASG Gonneville sur Honfleur organise « la Randonnée de la Fête des Blés ». Cette sortie VTT, cyclo et marche est ouverte à tous, adultes et enfants, licenciés ou non.

Route : 30 et 70km

VTT : 30 – 35 et 45 km

Marche : 11 et 15 km

TARIFS : Gratuit pour les licenciés sur présentation de la licence 2021 et pour les – de 18 ans, pour les autres 3€ pour le cyclo et le VTT et 2€ pour les marcheurs.

Rendez-vous à partir de 7h30 à l’école de Gonneville (accueil jusqu’à 9h30)

L’ASG Gonneville sur Honfleur organise « la Randonnée de la Fête des Blés ». Cette sortie VTT, cyclo et marche est ouverte à tous, adultes et enfants, licenciés ou non.

Route : 30 et 70km

VTT : 30 – 35 et 45 km

Marche : 11 et 15 km

TARIFS : …

+33 6 18 52 70 75 http://www.asg-cyclo.fr/

L’ASG Gonneville sur Honfleur organise « la Randonnée de la Fête des Blés ». Cette sortie VTT, cyclo et marche est ouverte à tous, adultes et enfants, licenciés ou non.

Route : 30 et 70km

VTT : 30 – 35 et 45 km

Marche : 11 et 15 km

TARIFS : Gratuit pour les licenciés sur présentation de la licence 2021 et pour les – de 18 ans, pour les autres 3€ pour le cyclo et le VTT et 2€ pour les marcheurs.

Rendez-vous à partir de 7h30 à l’école de Gonneville (accueil jusqu’à 9h30)

dernière mise à jour : 2021-08-31 par