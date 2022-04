La randonnée blanche Saint-Astier, 8 mai 2022, Saint-Astier.

La randonnée blanche Stade du Roc Avenue du Stade Saint-Astier

2022-05-08 07:00:00 – 2022-05-08

Saint-Astier Dordogne Saint-Astier Dordogne

Randos cyclo : 3 circuits (113 km, départ 8h15 – 90 km, départ 8h30 – 60 km, départ 8h45) – Randos VTT : 3 parcours (47 km, départ 8h17 – 35 km, départ 8h32, 27 km, départ 8h47) – Randos pédestre et nordique : 2 circuits (9 km et 12 km, départ 9h15).

Ravitaillements sur les parcours. Buffet et buvette sur place. Nombreux lots à gagner par tirage au sort.

RDV dès 7h, stade du Roc. Tarifs : 11 € (vélo) – 8 € (marche). Inscriptions en ligne jusqu’au 06/05 à 18h : https://inscriptions.ufolep.org/la-randonnee-blanche-2022 ou inscriptions sur place.

AL Cyclo 06 46 79 38 14

