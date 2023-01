LA RAND’OMELETTE Saint-Hilaire-de-Clisson, 7 mai 2023, Saint-Hilaire-de-Clisson Saint-Hilaire-de-Clisson.

LA RAND’OMELETTE

Complexe Sportif Route de Remouillé Saint-Hilaire-de-Clisson Loire-Atlantique

2023-05-07 – 2023-05-07

Saint-Hilaire-de-Clisson

Loire-Atlantique

Saint-Hilaire-de-Clisson

EUR Le circuit cyclo se décline en 5 parcours du familiale au plus expérimenté des cyclos sportifs. Du 20 km au VTC pour les familles, et 50, 70 , 90 km de la Vendée aux vallons du vignoble nantais. Cette randonnée associe parfaitement paysages variés et difficultés techniques, notamment sur les 70 et 90 km.

Les circuits pédestres de 8, 13, 18 et 25 km : circuit de 8 km très familial à la portée de tous, sur les bords des étangs, très fleuri à cette époque de l’année. La rando de 13 km : qui vous permettra d’aller dans les chemins creux.

Celle de 18 km prolongera le circuit pour les randonneurs avertis et la dernière de 25 km : une boucle pour les chevronnés.

Les vététistes découvriront un parcours sinueux sur les 4 circuits : 30, 38, 45 et 55 km. un tracé inoubliable à l’époque où la nature est resplendissante et les senteurs enivrantes.

Amis Cyclotouristes et vététistes à vos guidons, pédestres à vos baskets, ne vous prenez pas la tête, venez faire la causette sur les circuits de la Rand’Omelette, la randonnée à la bonne franquette !!! les Re-cyclés vous attendent le dimanche 1 mai 2022 à partir de 7 H00

benoit.pasquier14@sfr.fr +33 6 51 84 88 46 http://www.randomelette.com/

Saint-Hilaire-de-Clisson

dernière mise à jour : 2023-01-27 par