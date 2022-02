LA RAND’OMELETTE Saint-Hilaire-de-Clisson, 1 mai 2022, Saint-Hilaire-de-Clisson. LA RAND’OMELETTE Saint-Hilaire-de-Clisson

2022-05-01 – 2022-05-01

Saint-Hilaire-de-Clisson Loire-Atlantique Saint-Hilaire-de-Clisson 2.5 EUR Organisée par le club cyclotourisme et pédestre de Saint-Hilaire de Clisson, les Recyclés à 30 km de Nantes dans un triangle ; Nantes, Cholet, la Roche/Yon.

Rando VTT de 23, 36, 45, 55 km

Rando VTC de 20 km

Rando Cyclo : 35, 55, 70, 90 km

Rando pédestre : 8, 13, 18 et 25 km mis Cyclotouristes et vététistes à vos guidons, pédestres à vos baskets, ne vous prenez pas la tête, venez faire la causette sur les circuits de la Rand’Omelette, la randonnée à la bonne franquette !!! les Re-cyclés vous attendent le dimanche 1 mai 2022 à partir de 7 H00 benoit.pasquier14@sfr.fr +33 6 51 84 88 46 http://www.randomelette.com/ Organisée par le club cyclotourisme et pédestre de Saint-Hilaire de Clisson, les Recyclés à 30 km de Nantes dans un triangle ; Nantes, Cholet, la Roche/Yon.

Rando VTT de 23, 36, 45, 55 km

Rando VTC de 20 km

Rando Cyclo : 35, 55, 70, 90 km

Rando pédestre : 8, 13, 18 et 25 km Saint-Hilaire-de-Clisson

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Hilaire-de-Clisson Autres Lieu Saint-Hilaire-de-Clisson Adresse Ville Saint-Hilaire-de-Clisson lieuville Saint-Hilaire-de-Clisson Departement Loire-Atlantique

LA RAND’OMELETTE Saint-Hilaire-de-Clisson 2022-05-01 was last modified: by LA RAND’OMELETTE Saint-Hilaire-de-Clisson Saint-Hilaire-de-Clisson 1 mai 2022 Loire-Atlantique Saint-Hilaire-de-Clisson

Saint-Hilaire-de-Clisson Loire-Atlantique