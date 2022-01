La Rand’Omelette 2022 Saint-Hilaire-de-Clisson, 1 mai 2022, Saint-Hilaire-de-Clisson.

La plus grande randonnée de Loire Atlantique Amis cyclotouristes et vététistes, à vos guidons, pédestres, à vos baskets. Ne vous prenez pas la tête, venez faire la causette sur les circuits de la Rand’Omelette, la randonnée solidaire, à la bonne franquette ! ! **le 1 mai 2022.** Organisée par le club cyclotouriste, VTT et pédestre. » Les Recyclés » à 30 Km au sud de Nantes dans un triangle : Nantes, Cholet, La Roche/Yon. Inscription possible sur place à partir de 7H00, ou bien sur [http://www.velo101.com/epreuves/la_rand_omelette_2022/inscription](http://www.velo101.com/epreuves/la_rand_omelette_2022/inscription) La Nature à gogo ! Les cyclistes auront 4 circuits : 42, 52, 75 et 93 Km. Les 3 plus grands vous feront découvrir le vignoble du Muscadet. Le 42, plus tranquille, prendra une direction moins sportive. Un circuit VTC familial de 20Km permettra aux enfants de faire leurs apprentissages en toute sécurité entourés de leurs parents. Charmes tourmentés des rives de la Sèvre. Les Vététistes découvriront un parcours sinueux sur 4 circuits : 27, (180de D+) 37, (330 de D+) 46, (453 de D+) et 59Km (669 de D+)Un moment vivifiant ! Pédestres : quel que soit votre choix 8, 13, 18 ou 25 km, des circuits spécialement pour vous, des itinéraires comptant plus de 85 % de chemins campagnards :8Km circuit très familiale. Un 13Km qui vous permettra d’aller dans les chemins creux, un paradis terrestre. Un 18Km qui prolongera le circuit pour les randonneurs avertis. Et la boucle du 25Km, pour les chevronnés, dont les mollets en demandent encore ! Il y a forcément un circuit qui vous convient !!

Tarif 5,50€

