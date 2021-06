Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire La Randole Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National

La Randole Saint-Gengoux-le-National, 24 octobre 2021-24 octobre 2021, Saint-Gengoux-le-National. La Randole 2021-10-24 – 2021-10-24 Cave des Vignerons de Buxy – Caveau de Saint-Gengoux 1 route de Curtil

Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire Lancement d’un parcours découverte du petit patrimoine viticole du vignoble de Saint-Gengoux-le-National ; parcourez nos vignes et découvrez les secrets de son petit patrimoine emblématique : la cadole. Accès libre. +33 3 85 92 61 75 Lancement d’un parcours découverte du petit patrimoine viticole du vignoble de Saint-Gengoux-le-National ; parcourez nos vignes et découvrez les secrets de son petit patrimoine emblématique : la cadole. Accès libre.

