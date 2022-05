LA RANDO GOURMANDE – 4ÈME ÉDITION Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire EUR 6 6 Tout au long du parcours vous pourrez échanger avec nos viticulteurs sur leur savoir-faire ainsi que leur passion pour le travail de la vigne. Que vous veniez entre amis ou en famille, une journée sous le signe de la convivialité et du partage. Pour repartir avec les meilleurs souvenirs de notre vignoble, nous offrons à tous les randonneurs 30% de réduction sur une sélection de vins pour tout achat réalisé le jour même. Rendez-vous le Samedi 11 juin 2022 de 14h à 16h30 (pour des départs échelonnés). Une randonnée de 7 km dans les vignes, des rencontres avec nos viticulteurs, la dégustation de vins et de produits du terroir. +33 2 41 91 28 79 http://www.cavesdelaloire.com/ Tout au long du parcours vous pourrez échanger avec nos viticulteurs sur leur savoir-faire ainsi que leur passion pour le travail de la vigne. Que vous veniez entre amis ou en famille, une journée sous le signe de la convivialité et du partage. Pour repartir avec les meilleurs souvenirs de notre vignoble, nous offrons à tous les randonneurs 30% de réduction sur une sélection de vins pour tout achat réalisé le jour même. Rendez-vous le Samedi 11 juin 2022 de 14h à 16h30 (pour des départs échelonnés). Les Caves de la Loire D55 – Route de Vauchrétien Brissac Loire Aubance

