Randonnée musicale et théâtrale : célébration et exploration de la marche sur les Causses et Cévennes.

La Cie d’Alegria Kryptonite vous invite à faire l’expérience d’une marche le long du sentier des Sotchs. Pas après pas, de l’impulsion vers l’intention, une proposition théâtrale, musicale et dansée au service du paysage, de ses particularités et de son histoire. Nourrie des contes et légendes populaires, des luttes récentes pacifiques, cette randonnée spectacle propose de revisiter les chants, les textes mêlant joie, mystère, amour et exubérance légendaire des liens entre les humains et la nature.

Un aller-retour à l’instant de chaque pas entre l’Histoire locales et nos histoires intimes. Une randonnée spectacle qui explore ce qui nous met en action pour aller de l’avant.

Entre 3,5 et 5km. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés.

Papote et popote autour d’un goûter gourmand à l’issu du spectacle.

+33 4 67 44 24 60 http://www.festival-resurgence.fr/

