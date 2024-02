La Rando France Bleu Vassivière Royère-de-Vassivière, dimanche 8 septembre 2024.

La Rando France Bleu Vassivière Royère-de-Vassivière Creuse

Garder la forme en douceur et découvrez au travers différentes randonnées de 10 à 25 km les plus beaux panoramas de ce Lac aux ambiances canadiennes ! C’est tout naturellement que le Lac de Vassivière, situé au confluent des 3 départements, accueillera, pour la seconde année, la Rando France Bleu . Entre amis ou en famille, quel-que-soit votre niveau de pratique, découvrez un petit coin de nature, un lieu de patrimoine ou un site naturel remarquable.

L’occasion aussi de partager un moment de convivialité.

Tous les circuits se prêtent à la marche nordique et au trail. Animations et initiation marche aquatique. .

Début : 2024-09-08 08:00:00

fin : 2024-09-08

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine creuse@ffrandonnee.fr

