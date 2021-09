Mirecourt Mirecourt Mirecourt, Vosges LA RANDO FRANCE BLEU – FRANCE BLEU, FFRANDONNÉE ET L’ASTRAGALE Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Mirecourt Vosges Mirecourt France Bleu – FF Randonnée et l’Astragale vous invitent à participer à une Rando France Bleu, un moment de partage et de convivialité à Mirecourt.

France Bleu France Bleu – FF Randonnée et l’Astragale vous ont préparé deux randonnées gratuites et accessibles à tous.

Rendez-vous à partir de 09h parking de l’École Simone Veil aux départs des deux itinéraires proposés : le petit parcours : 6 kilomètres et le grand parcours : 11 kilomètres.

Pass sanitaire conseillé

Passez votre journée à Mirecourt et profitez de l’ouverture du Musée de Mirecourt et de la fête foraine.

Inscription auprès de France Bleu +33 6 83 91 03 79

