Dimanche 22 janvier 2023 Marche 8, 14 km

VTT 30, 35, 43, 52 km Inscription 6 € – gratuit moins de 14 ans Départ de 8h à 10h à la salle multi-activités

Port du casque obligatoire pour les VTT

Ravitaillement – Station de lavage

Pot au départ et à l’arrivée *l’abus d’alcool est dangereux pour la santé – à consommer avec modération La Rando du vin chaud à Augé

