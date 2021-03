La Rando du Tour de Normandie : La Vallonnée, 6 juin 2021-6 juin 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

La Rando du Tour de Normandie : La Vallonnée 2021-06-06 11:00:00 11:00:00 – 2021-06-06 14:30:00 14:30:00

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Afin de célébrer les 40 ans de l’épreuve, le Tour de Normandie prolonge les festivités en invitant tous les amateurs de vélo (licenciés ou non) à participer à la Rando du Tour les dimanches 02 mai (Carentan-Carentan : 100 km), 06 juin (Les Monts d’Aunay – Bagnoles de l’Orne : 103 km) et 05 septembre (Ouistreham-Vimoutiers : 110 km). Il vous est proposé de rouler sur la 1e, 5e et 6e étape du parcours 2021 : les mêmes villes hôtes, les mêmes routes, les mêmes difficultés…

La Rando du Tour de Normandie est parrainée par Guillaume Martin. 100 % des inscriptions seront reversées au profit du Secours populaire français.

+33 6 22 08 76 85 http://www.tourdenormandiecycliste.fr/

