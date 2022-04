LA RANDO DU TACOT Robert-Espagne Robert-Espagne Catégories d’évènement: Meuse

Robert-Espagne Meuse Robert-Espagne Meuse 2.5 EUR Randonnée ouverte aux marcheurs, coureurs, cyclistes, cavaliers avec et sans attelage. Différents parcours.

Inscriptions 2.50 € par personne (gratuit pour les – de 12 ans), café offert aux inscrits.

Possibilité d’avoir une collation au retour pour 6.50 €/personne (1 pâté lorrain / 1 part de tarte / 1 boisson). lesvieuxchariots@gmail.com http://www.larandodutacot55.fr/ oui

