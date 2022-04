La rando du Souvenir Parking d’Airbus, 24 avril 2022, Méaulte.

La rando du Souvenir

Parking d’Airbus, le dimanche 24 avril à 08:00

Randonnée VTT/Cyclo et Marche sur parcours fléchés. Parcours VTT : 15/30/56 kms. Parcours Cyclo : 30/60/80 Kms. Parcours Marche : 5/12 Kms Rdv sur place dès 7h30. Départs libres des vtt et cyclo entre 8h30 et 9h. Départs libres des marcheurs entre 9h et 9h30. Ravitos sur parcours sauf 15kms VTT et parcours Marche (barres et eau fournis au départ). Sandwich et boisson à l’arrivée. Bike-wash au retour. Tarifs : – 5€ VTT/Cyclo non-licenciés FFVélo – 3€ VTT/Cyclo licenciés FFVélo – 4€ Marche

inscriptions sur place à partir de 8h

organisée par Chés Avionneux

Parking d’Airbus Route de Bray 80300 Meaulte Méaulte Somme



