La rando du printemps Salle des fêtes Vienne-en-val, dimanche 17 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T07:00:00+01:00 – 2024-03-17T09:30:00+01:00

Fin : 2024-03-17T07:00:00+01:00 – 2024-03-17T09:30:00+01:00

Départ entre 8h et 10h30 pour 7km. Départ entre 8h et 10h pour 9km. Départ entre 8h et 9h30 pour 12km. A gagner par tirage au sort 2 entrées à l’arboretum des Grandes Bruyères. Pensez à prendre vos gobelets.

Salle des fêtes Rue de l’Ancienne Gare, Vienne-en-val Vienne-en-val [{« type »: « email », « value »: « ingrannesenfete@gmail.com »}]

