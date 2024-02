La rando du pêcheur Saint-Généroux, dimanche 17 mars 2024.

La rando du pêcheur Saint-Généroux Deux-Sèvres

Chaussez vos baskets ou enfourchez votre vélo pour parcourir les sentiers battus du Thouarsais à travers 2 randonnées pédestres de 8 et 14 km et 4 circuits VTT de 15 (pour les enfants), 35, 45 et 55 km. Coté saveurs, un café de bienvenue vous sera offert au départ, des ravitaillements sont programmés le long des circuits et le verre de l’amitié sera servi à midi.

Départ libre jusqu’à 9h30. EUR.

Début : 2024-03-17 08:00:00

fin : 2024-03-17

Départ salle des fêtes du Champ Paillé

Saint-Généroux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine aappma.labreme.saintgeneroux@hotmail.fr

