Saint-Martin-de-Fressengeas 24800 Saint-Martin-de-Fressengeas Rando de “bouche à oreille”

Rendez-vous au “théâtre de verdure (derrière l’église) pour une randonnée de 8 km

Café offert par Amis Chemins.

