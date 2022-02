La rando du Manoir Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime

La rando du Manoir Blangy-sur-Bresle, 24 avril 2022, Blangy-sur-Bresle. La rando du Manoir Rue du Manoir Musée du verre Blangy-sur-Bresle

2022-04-24 08:00:00 08:00:00 – 2022-04-24 Rue du Manoir Musée du verre

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Vous cherchez un évènement 100% nature ?

Ça tombe bien, on a tout ce qu’il vous faut ! Au programme :

– VTT : 25 ou 58 kms – Départ libre 8h – 10h max

– Trail : 16 kms – Départ : 9h pour 8.00€ / ou 10 kms – Départ 9h15 pour 6.00€

Récompenses pour les 3 premiers et 3 premières

– Marche : 10 ou 16 kms – Départ 9h20 : Tarif : 3.00€

Café et ravitaillement à mi-parcours Pourquoi s’inscrire ?

Il y a de beaux parcours, des singles sympa, des bénévoles au top et de beaux et bon ravitaillements, le tout sur un site de caractère de la vallée de la Bresle. Tombola gratuite à l’inscription, tirage à 12h – 2 semaines à la montagne (Valmeinier 1800) Une semaine en été et une semaine en hiver Infos : 06 86 94 16 83 – 02 35 17 17

