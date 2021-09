Aromas Aromas Aromas, Jura La Rando du Comté à Aromas Aromas Aromas Catégories d’évènement: Aromas

Jura

La Rando du Comté à Aromas Aromas, 26 septembre 2021, Aromas. La Rando du Comté à Aromas 2021-09-26 07:30:00 – 2021-09-26 16:00:00

Aromas Jura Aromas Le dimanche 26 septembre 2021 à Aromas: 5ème édition de la Rando du Comté Trois parcours de randonnée pédestre : 6, 15 et 26 km.

Nouveauté : deux parcours de randonnée VTT de 20 et 30 km.

Départs dès 7h30, 11h max (10h maxi pour le 26 km). Inscriptions sur place.

Tarifs :Plein tarif : 7.00 €

15km : 7.00 €

26km : 8.00 €

Jeunes (Pour les – de 18 ans) : 3.00 €

VTT : 7.00 €

Enfants (Pour les – de 12 ans) : gratuit

aromas.larandoducomte@gmail.com https://aromaslarandoducomte.wixsite.com/larandoducomte Marché "Les arts'romas" de 9 à 16h. Petite restauration sur place.

