LA RANDO DU COCHON GRILLÉ Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée-d'Anjou

LA RANDO DU COCHON GRILLÉ Orée d’Anjou, 5 juin 2022, Orée d'Anjou. LA RANDO DU COCHON GRILLÉ Orée d’Anjou

2022-06-05 – 2022-06-05

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Traditionnelle rando du cochon grillé à Champtoceaux – 3 circuits pour la randonnée VTT (n’oubliez pas votre casque!) – 2 circuits pour la randonnée pédestre Inscription de 7h30 à 10h00 sur le parking du collège.

Les parcours sont intégralement balisés avec plusieurs ravitaillements pour reprendre des forces tout au long et à l’arrivée du cochon grillé. Venez avec votre gobelet.

Possibilité de lavage des vélos. Les coteaux de Champtoceaux à pied ou à vélo grâce à des parcours variés. Le petit plus, savourer un morceau de cochon grillé à l’arrivée ! comitedesfetes.champtoceaux@gmail.com +33 6 89 96 57 11 http://www.champtoceaux.fr/ Traditionnelle rando du cochon grillé à Champtoceaux – 3 circuits pour la randonnée VTT (n’oubliez pas votre casque!) – 2 circuits pour la randonnée pédestre Inscription de 7h30 à 10h00 sur le parking du collège.

Les parcours sont intégralement balisés avec plusieurs ravitaillements pour reprendre des forces tout au long et à l’arrivée du cochon grillé. Venez avec votre gobelet.

Possibilité de lavage des vélos. Orée d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou Autres Lieu Orée d'Anjou Adresse Ville Orée d'Anjou lieuville Orée d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Orée d'Anjou Orée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oree-danjou/

LA RANDO DU COCHON GRILLÉ Orée d’Anjou 2022-06-05 was last modified: by LA RANDO DU COCHON GRILLÉ Orée d’Anjou Orée d'Anjou 5 juin 2022 maine-et-loire Orée-d'Anjou

Orée d'Anjou Maine-et-Loire